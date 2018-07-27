إصابة 11 من أسرة واحدة بتسمم غذائى بعد تناولهم وجبة منزلية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 11شخص من أسرة واحدة بينهم طفلان بتسمم غذائى، نتيجة تناولهم طعام منزلى جنوب بنى سويف .

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من مركز شرطة الفشن، بإصابة كل من شيماء محمد شعبان 20 سنة، وسميرة فاضل محمد 45 عاما، وحنان أحمد أحمد 50 سنة ، ومحمد أحمد أحمد 27 سنة، ومروة أحمد أحمد 43 سنة، ومحمد ربيع عبد التواب 18 سنة ، ونادية فاضل محمد 30 سنة ،وأمينة أحمد أحمد 24 سنة، ومالك أحمد أحمد 9 سنة، وحنان عاشور حسن 7 سنوات، ورشاد أحمد أحمد 24 سنة، بتسمم غذائى جميعهم يقيمون دلهانس دائرة المركز ، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة فى القسم الداخلى .