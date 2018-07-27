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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:10 م
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إصابة أمين شرطة ببتر فى القدم إثر سقوطه تحت عجلات القطار ببنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:04 م
إصابة أمين شرطة ببتر فى القدم إثر سقوطه تحت عجلات القطار ببنى سويف قطار - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب أمين شرطة ببتر فى قدمه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بنطاق دائرة مركز الواسطى شمال بنى سويف.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا من العقيد وليد طاحون رئيس مباحث النقل والمواصلات ببنى سويف، يفيد سقوط محمود محمد أبوسريع 38 سنة أمين شرطة يقيم أطفيح - الجيزة، ويعمل بإدارة حرس المنشآت بمديرية أمن الجيزة، تحت عجلات القطار رقم 141 الفيوم -  الجيزة، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وأجرى له الأطباء عملية بتر لقدمه اليسرى.
 
 

 


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