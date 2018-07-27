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إزالة 73 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومنافع الرى بسوهاج

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:38 ص
إزالة 73 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومنافع الرى بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أكد اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن القوات بالمديرية تمكنت من تأمين تنفيذ 73 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بمختلف المراكز والأقسام وذلك برئاسة اللواء نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق والعميد  مأمور مركز البلينا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومناع الري والمباني بدون ترخيص والأحكام والقرارات القضائية وتنفيذاً لخطة المديرية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير أمن سوهاج، لليوم السابع، أن القوات بمركز شرطة طما شمال المحافظة، تمكنت من تأمين  تنفيذ " 6 " حكم وقرار قضائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3729 إداري المركز لسنة 2018 وبمركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ "12" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3260 إداري المركز لسنة 2018

وبمركز شرطة البلينا، تم تأمين تنفيذ "14" حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4437 إداري المركز لسنة 2018 وبقسم شرطة جرجا، تم تامين تنفيذ إزالة "16 " حالة مباني بدون ترخيص وبمركز شرطة طهطا تم تامين تنفيذ حالتى تعد على منافع الرى.

وأشار مدير أمن سوهاج، إلى أن القوات أنهت أعمالها بمركز شرطة جرجا حيث تم تأمين تنفيذ "3" حالات تعد على الأراضي الزراعية وبمركز شرطة سوهاج تم تامين تنفيذ "18" حالة تعد على أملاك الدولة وتم تأمين تنفيذ إزالة حالة مبانى بدون ترخيص، وبمركز شرطة جهينة تم تامين تنفيذ حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وأنهى مدير أمن سوهاج تصريحاته، بأن عمليات التأمين تأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد الأمنى المستمر واستعادة هيبة الدولة وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذاً لخطة المديرية فـى هذا الشأن، ولازالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة القرارات القضائية والإدارية تنسيقاً والمحافظة.

 


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