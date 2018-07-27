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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:33 م
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إخماد حريق اندلع بمنزل فى بنى سويف.. وعلاج سيدة من الاختناق

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:57 م
إخماد حريق اندلع بمنزل فى بنى سويف.. وعلاج سيدة من الاختناق حريق منزل -أرشيفية
بنى سويف- أيمن لطفى
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اندلع اليوم الجمعة، حريق بمنزل فى إحدى العزب بمركز بنى سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من إخماد النيران، ‏وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى منزل بعزبة علام بقرية الحكامنة بمركز بنى سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق.
 
وتبين أن ربة المنزل المكون من طابق واحد بسقف خشبى كانت تضع أوانى طهى الطعام على البوتاجاز بالمطبخ، واشتعلت النيران وأتت على البوتاجاز وبعض محتويات المطبخ ، وأصيبت ربة المنزل باختناق وتمكن المسعف من علاجها داخل السيارة فى محل الواقعة. 
 

 

 


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