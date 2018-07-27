إخماد حريق اندلع بمنزل فى بنى سويف.. وعلاج سيدة من الاختناق

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى منزل بعزبة علام بقرية الحكامنة بمركز بنى سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق.

وتبين أن ربة المنزل المكون من طابق واحد بسقف خشبى كانت تضع أوانى طهى الطعام على البوتاجاز بالمطبخ، واشتعلت النيران وأتت على البوتاجاز وبعض محتويات المطبخ ، وأصيبت ربة المنزل باختناق وتمكن المسعف من علاجها داخل السيارة فى محل الواقعة.



