أوروبا تتهيأ لزيادة أعداد السياح القادمين من الصين.. وأمريكا تتراجع

رويترز

أظهرت مسوح أن السياح الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على عروض السفر للسياحة بأوروبا فى توجه جديد من نوعه.

وأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز للاستشارات، أن حجوزات رحلات السفر للسياحة فى شهرى يوليو وأغسطس إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من أربعة فى المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى بعد نتائج قوية فى يونيو الذى تزامن مع عطلة صينية.

وقال فولفجانج جورج مدير معهد أبحاث السياحة الصينية الوافدة، وهو معهد استشارى مقره ألمانيا، "هذا العام سيشهد بالتأكيد وصول أكبر عدد من السياح القادمين من الصين على الإطلاق".

وتتحسن آفاق توافد السياح الصينيين إلى أوروبا هذا العام بفضل تحسن التذوق الثقافى وتفوقه على الرغبة فى السفر للتسوق، فضلا عن المخاوف من برودة الاستقبال فى الولايات المتحدة فى ظل ولاية ترامب.

وعلقت سيدة عرفت نفسها لرويترز باسم "لى" 40 عاما قائلة: "خلال زيارة لباريس هى الثانية لها "جئنا إلى هنا واصطحبنا معنا أبناءنا لنشاهد الفنون والثقافة لا لكى نتسوق".

وموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع بكين والهجرة غير الشرعية، فضلا عن حظر السفر الذى فرضه على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، أمر مثير للقلق على الرغم من أن حديثه الفظ غير موجه للزوار الصينيين.

وبينما ارتفعت الحجوزات الصينية لرحلات إلى أوروبا، انخفضت الحجوزات للولايات المتحدة بأكثر من تسعة بالمئة من بداية العام حتى 22 يوليو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى وفقا لما أظهرته بيانات فوروارد كيز.