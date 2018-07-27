أسهم أوروبا تواصل الارتفاع بفضل أرباح قوية للشركات

ميلانو – رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها فى ستة أسابيع عند الإغلاق اليوم الجمعة، بدعم من انحسار المخاوف بشأن الرسوم الأمريكية وبعض نتائج الأعمال القوية للشركات.

وارتفعت أسهم ريكيت بنكيزر للسلع الاستهلاكية وكارفور لسلاسل متاجر البقالة ومجموعة فينسى للبناء وبي.تى وبنك بي.بي.في.ايه بعد نتائج أعمال جيدة، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى للإغلاق مرتفعا 0.6 %.

وصعد ستوكس لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو أمس الخميس بفضل الآمال فى انفراجة بمحادثات التجارة الأمريكية الأوروبية فى الوقت الذى زادت فيه بقوة أسهم شركات السيارات المعتمدة على الصادرات. وختم المؤشر الأسبوع مرتفعا 1.7 %.

لكن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر إلى حد ما.

وستواصل وزارة التجارة الأمريكية تحقيقها بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومى على الرغم المحادثات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب عدم اتخاذ أى إجراء فى الوقت الحالى وفقا لما قاله وزير التجارة ويلبور روس يوم الخميس.

وانخفض مؤشر قطاع السيارات الأوروبى 0.2 % اليوم.

وارتفعت أسهم رينو نحو 2% بعد بداية متقلبة فى الوقت الذى حققت فيه شركات صناعة السيارات الفرنسية أرباحا قياسية فى النصف الأول من العام فى ظل ارتفاع المبيعات فى الأسواق الناشئة.

وانخفضت على نحو طفيف أسهم شركتى السيارات الألمانيتين بي.ام.دبليو ودايلمر اللتين تصدران بكثافة إلى السوق الأمريكية.

وزادت أسهم شركة التعدين بي.اتش.بى بيليتون 3% بعد أن اتفقت بي.بى على شراء أصولها بقطاع النفط والغاز الصخرى فى الولايات المتحدة مقابل 10.5 مليار دولار. وتخلت أسهم بي.بى عن خسائر تكبدتها فى التعاملات المبكرة لتغلق مرتفعة 0.5 %.