أسعار العملات اليوم الجمعة 27-7-2018 واستقرار سعر الدولار

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 27-7-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، و وسعر اليورو والجنيه الإسترلينى.
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة على سعر ختام التعاملات الاسبوعية أمس الخميس، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 17.84 جنيه للشراء و17.94 للبيع، وفيما يلى اسعار الدولار بالبنوك
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.76 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.35 جنيه للشراء، و23.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى أمس الخميس ختام التعاملات.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.92 للشراء، و 59.34 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى أمس الخميس.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى أمس الخميس.
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