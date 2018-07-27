أثار الإسكندرية تحرر محضرا ضد نادى الشلالات لتعديه على "طابية النحاسين"

الإسكندرية جاكلين منير

صرح محمد متولى، مدير عام منطقة أثار الإسكندرية و الساحل الشمالى، للأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الجمعة، أن الإدارة أزالت التعديات على حرم طابية النحاسين بمنطقة الشلالات.

و أشار محمد متولى فى بيان له اليوم، أنه قد تبين تعدى نادى الشلالات بشارع السلطان حسين، على حرم طابية النحاسين الأثرية والتعدى عبارة عن هيكل حديدى داخل الأرض الأثرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 11 أحوال، كما تم توجيه خطاب لحى وسط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى، إذ قام النادى ببناء أعمدة تحمل تند على حرم طابية النحاسين الأثرية.