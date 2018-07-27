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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:36 م
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أثار الإسكندرية تحرر محضرا ضد نادى الشلالات لتعديه على "طابية النحاسين"

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:53 م
أثار الإسكندرية تحرر محضرا ضد نادى الشلالات لتعديه على "طابية النحاسين" طابية النحاسين - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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صرح محمد متولى، مدير عام منطقة أثار الإسكندرية و الساحل الشمالى، للأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الجمعة، أن الإدارة أزالت التعديات على حرم طابية النحاسين بمنطقة الشلالات.

و أشار محمد متولى فى بيان له اليوم، أنه قد تبين تعدى نادى الشلالات بشارع السلطان حسين، على حرم طابية النحاسين الأثرية والتعدى عبارة عن هيكل حديدى داخل الأرض الأثرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 11 أحوال، كما تم توجيه خطاب لحى وسط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدى، إذ قام النادى ببناء أعمدة تحمل تند على حرم طابية النحاسين الأثرية.

 

 

 

 

 


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