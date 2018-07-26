458 مليون جنيه جملة الخطة الاستثمارية لتنفيذ مشروعات خدمية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/ 2019 للمحافظة، بلغت 425 مليون جنيه على برامج " النقل والمواصلات – الكهرباء – تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور"، بالإضافة إلى 33 مليون جنيه تمويل ذاتى ليصبح الإجمالى 458 مليون جنيه.

واستعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية برئاسة المحافظ اللواء خالد سعيد، وبحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديرى الإدارات النوعية بالديوان العام وعدداً من شباب الشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2018 / 2019 .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من المبالغ المتاحة فى الخطة الاستثمارية، وتنفيذ كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، واستبعاد الشركات المتقاعسة فى تنفيذ الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها لعدم التعامل معها مرة أخرى حفاظاً على المال العام.

وفى سياق متصل، أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك ) قد بلغ 984 مليون و786 ألف جنيه و743 جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد 8753 مشروعا متنوعا وتوفير 38 ألف و231 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أعلن مدير إدارة أملاك الدولة بالشرقية، أن الإدارة قد تلقت عدداً كبيراً من طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى، والتى بلغ 26105، وعدد الطلبات المدرجة على المنظومة الإلكترونية (25862) عن مساحة 68726 فدان، مشيراً إلى أن عدد أذون الفحص 7203 أذن وعدد أذون المعاينة 7008 إذن بإجمالى 14203 إذن لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقاً لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال استعرض مجلس تنفيذى محافظة الشرقية برئاسة المحافظ اللواء خالد سعيد موقف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، وآلية التعاون مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.