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400 مهاجر غير شرعى يقتحمون جيب سبتة الإسبانى فى المغرب

الخميس، 26 يوليه 2018 03:53 م
400 مهاجر غير شرعى يقتحمون جيب سبتة الإسبانى فى المغرب جيب سبته بالمغرب
أ ش أ
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أكدت السلطات الإسبانية أن مئات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين اقتحموا جيب سبتة الإسبانى الحدودى بين المغرب وإسبانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس عن السلطات قولها إن المهاجرين حاولوا تسلق السياج، الذى يبلغ ارتفاعه 6 أمتار على طول الحدود، مضيفة أن قوات الأمن الإسبانية والمغربية تمكنت من تفريق معظم المهاجرين.


يذكر أن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء يدخلون المغرب ويحاولون الوصول إلى أوروبا كل عام عبر تسلق صفوف من الأسلاك الشائكة المحيطة بجيبى سبتة ومليلية.


وتعد سبتة ومليلة، جيبان إسبانيان صغيران على ساحل شمال أفريقيا، يشهدان محاولات منتظمة من قبل المهاجرين لدخولهما بشكل غير قانونى.


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