وفاة آخر قائدة طائرات بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية عن عمر 101 عام

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توفيت آخر امرأة بقيت على قيد الحياة من طيارى المقاتلات البريطانية "سبتفاير" خلال الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 101 عام.



وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن مارى إليس التى حلقت ب 400 طائرة، كانت آخر قائدة معروفة من وحدة النقل الجوى المساعدة، والتى كانت تنقل طائرات "سبتفاير" والقاذفات الجوية إلى قواعد القوات البريطانية خلال الحرب.



ولفتت الصحيفة إلى أنه فى بداية الحرب العالمية الثانية لم يكن مسموحا للسيدات بالتحليق بالطائرات العسكرية، لكن تغير الوضع فى 1940، وحينها انضمت إليس إلى وحدة النقل الجوى المساعدة فى 1941 بعد سماعها إعلانا عن قبول قادة الطائرات السيدات عبر الراديو.



وأشارت الصحيفة إلى أن مارى ولدت فى عائلة مزارعة ببلدة برايز نورتون فى مدينة أكسفوردشاير عام 1919؛ حيث تعلمت قيادة الطائرة فى نادى قريب للتحليق.



وأضافت الصحيفة أنه بعد انضمامها إلى وحدة النقل الجوى المساعدة، دشنت مارى مدرسة التحليق المركزية حيث علمت الطلاب على عدد من طائرات القوات الجوية الملكية البريطانية بينهم "هارت" و"هند".



وذكرت الصحيفة أن مارى قضت أكثر من 1100 ساعة محلقة بـ56 نوعا مختلفا من الطائرات بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أنها كانت واحدة من آخر 6 قائدات سيدات يحلقن بطائرات القوات الجوية البريطانية بحلول نهاية 1945.



وخلال فترة ما بعد الحرب، عادت مارى إلى بلدتها واستمرت فى الزراعة قبل أن تنتقل إلى جزيرة "وايت" الإنجليزية حيث عملت فى قاعدة جوية.



وكانت مارى تهوى تربية الخراف واستخدامها لرعاية العشب فى المزرعة، كما كانت تستمع باقتناء سيارات السباق، وتزوجت دونالد إليس فى 1961 والذى كان يشاركها حب الطيران.



وحصلت مارى التى توفيت أمس فى وقت سابق من العام الجارى على وسام "الحرية" من جزيرة وايت البريطانية، وكان عمرها 100 عاما آنذاك.