وزير خارجية البحرين يبحث مع رئيس الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكى العلاقات

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بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى فى مدينة واشنطن الأمريكية، أمس الأربعاء، مع إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكي، تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أرحب تحقق طموحات البلدين، وتدعم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى استعراض سبل مواجهة سياسات إيران التى تستهدف زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم المليشيات الإرهابية تمويلاً وتسليحًا وتدريبًا، حيث أكد الوزير البحرينى أن المملكة تقف فى صف واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الخطر الإيرانى والتصدى له.

من جانبه، أعرب إد رويس، عن اعتزازه بزيارة وزير الخارجية البحريني، منوهًا بجهود مملكة البحرين فى تدعيم الأمن والسلام فى المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرخاء والازدهار.

وأضافت الوكالة، أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على المستويين الإقليمى والدولي.