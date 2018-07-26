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وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى دواء مر.. والدولة استعادت عافيتها

الخميس، 26 يوليه 2018 11:35 ص
وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى دواء مر.. والدولة استعادت عافيتها وزير المالية
كتب سمير حسنى
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى صعب ودواء مر، وترك آلامه وآثاره على المواطنين، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها فى عديد من النواحى، ومنها الجزء الخاص بالمالية العامة والاقتصاد.

 

وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفى لعرض نتائج موازنة 2017 – 2018، أن الوزارة حققت المستهدفات خلال العام المالى 2017 – 2018، فى ظل ظروف وتحديات صعبة مثل ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطبيق العملى لسعر صرف الدولار.

 


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