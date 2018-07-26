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الخميس، 26 يوليه 2018 04:29 م
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وزير الدفاع الصينى يقبل دعوة لزيارة الهند

الخميس، 26 يوليه 2018 03:30 م
وزير الدفاع الصينى يقبل دعوة لزيارة الهند شى جين بينج رئيس الصين
رويترز
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أعلنت الصين اليوم الخميس أن وزير الدفاع وى فنج خه قبل دعوة لزيارة الهند وأنه يخطط للقيام بها قبل نهاية العام فى إطار تسارع التقارب بين البلدين العملاقين.

واتفق الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى أبريل نيسان على فتح فصل جديد من العلاقات بعد شهور من نزاع بشأن أرض على الحدود بينهما فى منطقة جبال الهيمالايا أثار مخاوف من نشوب حرب.

وقال رن قوه شيانج المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية فى إفادة صحفية شهرية إن البلدين يتواصلان فى الوقت الراهن بشأن زيارة وى دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وانتشر مئات الأفراد من قوات البلدين فى عام 2017 فى هضبة دوكلام القريبة من حدود الهند وحليفتها بوتان والصين بعدما عارضت الهند مشروعا صينيا لتشييد طريق فى منطقة جبال الهيمالايا فى أخطر نزاع بين البلدين منذ أعوام.

ولا يزال الارتياب شديد بين البلدين بسبب الآثار التى تخلفت عن نزاع حدودى بينهما أفضى إلى حرب قصيرة فى عام 1962.

وأشار رن أن الميجر جنرال ليو شياو وو نائب قائد المنطقة العسكرية الغربية فى الصين زار الهند أيضا بين الثانى والسادس من يوليو تموز لعقد اجتماعات مع نظرائه هناك.


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