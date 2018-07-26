وزير الداخلية الإيطالى: علاقاتنا مع مصر هامة ومحورية وضرورية لاستقرار المنطقة

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما مع سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى.

وصرح السفير هشام بدر عقب اللقاء، أن "سالفينى" أكد على محورية العلاقات مع مصر وأهميتها فى استقرار المنطقة، وتم استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وفى حديثه عن قضية مقتل الطالب الإيطالى "ريجينى" أكد سالفينى موقفه من مساندة الأسرة للوصول إلى الحقيقة، إلا أن ذلك لا يجب أن يؤثر على العلاقات مع مصر، مشيداً بتعاون السلطات القضائية فى البلدين.

وتجدر الإشارة إلى ان "سالفينى" قد تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى لدى زيارته للقاهرة.