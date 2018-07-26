وزير الأوقاف: بروتوكول مع التموين لـ"صكوك الأضاحى".. والبدء بـ250 طن مرحلة أولى

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، إنه تم تجهيز بروتوكول مع وزارة التموين لمشروع صكوك الأضاحى وسيتم البدء بـ250 طن كمرحلة أولى، معلنا أن قيمة الصك 1500 جنيه وسيتم الإعلان أولا بأول عن المبالغ التى يتم تحصيلها والكميات أولا بأول، موضحا أن التكاتف المجتمعى جزء من الإسلام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أنه تم توجيه المديريات بحصر الحاصلين على الدكتوراه الحقيقية وليست الفخرية ولن نسمح لأحد أن ينتحل صفة غير صفته الحقيقية، وسيتم متابعتهم وتحويل المخالفين للتحقيق سواء من انتحل الصفة بوسائل الإعلام أو على صفحته بالفيس بوك لأن انتحال الصفات يضر بالمجتمع لافتا إلى أن هناك البعض يستخدم ألفاظ هلامية كأن يقول من علماء الأزهر والأوقاف وعادة ما يكون هذا لتغطية نقص.

وأكد الوزير أنه على الأئمة أن يوصفوا أنفسهم بالمسمى الوظيفى، ووزارة الأوقاف سوف تصدر تعميم للالتزام بالصفة الوظيفية فقط وكفانا فالمجتمع تعب من المنتحلين والأدعياء.