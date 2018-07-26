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الخميس، 26 يوليه 2018 05:54 م
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هبوط سهم فيس بوك 19% ليسجل أسوأ أداء يومى منذ إدراجه

الخميس، 26 يوليه 2018 05:20 م
هبوط سهم فيس بوك 19% ليسجل أسوأ أداء يومى منذ إدراجه فيس بوك ومارك زوكربيرج
أ ش أ
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تراجعت أسهم شركة "فيس بوك" عند افتتاح تداولات اليوم الخميس متأثرة بنتائج أعمال دون التوقعات فى الربع السنوى الثانى، متجهة لتسجيل أسوأ أداء يومى منذ إدارجها فى البورصة فى 18 مايو 2012.

وهبط سهم "فيس بوك" بنسبة 18.69% إلى 176.55 دولار، وقدر محللون فقدان الشركة حوالى 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، أى خُمس قيمتها السوقية تقريبا فى يوم واحد، حسب ما نقله موقع "ماركت ووتش" المعنى بالشأن الاقتصادى العالمى.

وكانت شركة التواصل الاجتماعى قد أعلنت أمس تحقيقها صافى دخل بحوالى 5.12 مليار دولار أو 1.74 دولار للسهم فى الربع الثانى مقارنة بتوقعات بصافى دخل قدره 1.71 دولار للسهم.

وسجلت "فيس بوك" عدد مستخدمين بحوالى 1.47 مليار مستخدم نشط يوميا فى الربع الثانى دون التوقعات بعدد 1.49 مليار مستخدم.

وكشفت التقارير أن أسهم فيس بوك انخفضت بعدما فشلت الشركة التكنولوجية العملاقة فى تحقيق توقعات "وول ستريت" الخاصة بنمو المستخدمين والعائدات الفصلية، وتأتى النتائج المخيبة للآمال بعدما تورط "فيس بوك" فى فضيحة بيانات تؤثر على ملايين المستخدمين، وهو حدث واعترفت به القيادة العليا للشركة كعامل يؤثر على نمو المستخدمين خلال الربع الثانى.

وذكر تقرير حديث اليوم من موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن أسهم فيس بوك تراجعت بأكثر من 20٪ لتصل إلى 173.73 دولار بعد ساعات التداول يوم الأربعاء، ارتفع السهم حوالى 23.2٪ حتى الآن هذا العام، وبحلول مساء الأربعاء، خسرت فيس بوك ما يقرب من 150 مليار دولار من قيمة الشركة بسبب انخفاض السهم.

ووفقا لفوربس، ففى الوقت نفسه تأثر صافى ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، إذ خسر 20 مليار دولار، وأصبحت ثروته 63.6 مليار دولار، وهذا بعدما كانت 82.4 مليار دولار.


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