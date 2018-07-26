هبوط أسهم شركة فيس بوك.. وأرباح "مارك" تنخفض بقيمة 16.8 مليار دولار

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، هبوط أسهم شركة فيس بوك، بنسبة بلغت 24%، بعد إعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من هذا العام.

وقال مسئولون تنفيذيون فى شركة فيسبوك، إن هوامش الربح ستنخفض لعدة سنوات بسبب تكاليف تحسين ضمانات الخصوصية وتباطؤ في الاستخدام لدى أكبر الأسواق الإعلانية، وفق ما نقل موقع رويترز.

وأوضحت رويترز على موقعها الإلكترونى، أن سعر السهم فى فيس بوك انخفض، بصورة كبيرة فى القيمة السوقية منذ أبريل الماضى..

وقالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن ثروة مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج"، تراجعت بمقدار 16.8 مليار دولار في التعاملات المتأخرة أمس الأربعاء.