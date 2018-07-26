نيابة بلبيس تصرح بدفن 3 سائقين لقوا مصرعهم فى حادث بطريق أنشاص

الشرقية - فتحية الديب

صرحت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمد لاشين، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، بدفن جثث 3 سائقين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، بطريق " بلبيس - أنشاص" أمام مصنع الإنتاج الحربى، كما قررت النيابة الاستعلام عن التقارير الطبيبة للمصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من مركز شرطة بلبيس يفيد تصادم 3 سيارات "سوزكى وربع نقل وملاكى"، بطريق "بلبيس - أنشاص الحربى" وأسفر الحادث عن مصرع سائقى السيارات الثلاثة، وإصابة 16 من عمال اليومية، تم نقل 12 منهم وجثة إلى مستشفى بلبيس العام، ونقل 4 مصابين وجثتين إلى مستشفى الزاومل، وتحويل 6 من مستشفى بلبيس إلى مستشفى الأحرار، وجارى تحرير محضر بالواقعة.