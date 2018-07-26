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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 26 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية غربية، وفى البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 27 40

بورسعيد 25 32

دمياط 26 32

العريش 24 32

رفح 24 31

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 36

رأس سدر 26 38

نخل 21 37

نويبع 29 40

طابا 27 35

كاترين 21 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 30 41

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 39

بنى سويف 25 40

المنيا 25 40

أسيوط 28 41

سوهاج 28 42

قنا 28 44

الأقصر 28 44

أسوان 30 45

أبوسمبل 32 44

الوادى الجديد 25 44

شلاتين 27 42

ابو رماد 27 39

راس حدربة 28 38

حلايب 29 38

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة 30 44

الرياض 29 42

المنامة 34 41

أبوظبى 32 42

الدوحة 33 44

الكويت 35 48

دمشق 18 36

بيروت 26 36

عمان 32 37

القدس 20 31

غزة 26 36

بغداد 30 44

مسقط 32 37

صنعاء 14 28

الخرطوم 26 34

طرابلس 26 32

تونس 22 33

الجزائر 20 28

الرباط 16 24

نواكشوط 24 28

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 31

اسطنبول 22 29

اسلام اباد 25 33

نيودلهى 26 30

جاكرتا 23 32

بكين 25 32

كوالامبور 24 32

طوكيو 22 29

اثينا 22 29

روما 20 33

باريس 21 34

مدريد 18 35

برلين 22 32

لندن 21 31

مونتريال 20 29

موسكو 19 28

نيويورك 22 29

واشنطن 23 31

 

 


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