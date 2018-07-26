ننشر تسعيرة الكشف والعلاج فى 48 مستشفى نموذجى بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

ينشر "اليوم السابع" تسعيرة الكشف والعلاج بالمستشفيات النموذجية التى يبلغ عددها 48 مستشفى مقرر تطويرها بـ6.1 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التسعيرة كالآتى:

1- المريض غير القادر المحول من وحدة صحية ضمن برنامج تكافل وكرامة يتم علاجه مجانًا.

2- المريض غير المحول من وحدة للرعاية الأولية يسدد رسمًا قدره 10 جنيهات فقط.

3- المرضى القادرين المحولين من وحدة صحية يسدد رسم قدره 20 جنيهاً.

4- المريض القادر غير المحول من وحدة صحية يسدد رسمًا قدره 50 جنيهًا.

ويتم الاسترشاد بتسعيرة الخدمات بلائحة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كما يتم صرف الحوافز للطاقم الطبى من صندوق تحسين خدمة المستشفى.