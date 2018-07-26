ننشر أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

أعلن صندوق التمويل العقارى عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية فى الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لترتيب الأولويات التى تم إعدادها فى المدن التى زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتوفرة.

وكانت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إنه تم الانتهاء من إجراء ترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث جاء فى الترتيب المتزوج ويعول (شاملاً الأرمل / الأرملة وتعول، المطلق / المطلقة وتعول) ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنا، وحال تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.

وأضافت مى عبد الحميد أن عدد المدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، بلغ 6 مدن، على النحو التالى (فى مدينة 6 أكتوبر 25 ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 46226، وفى حى عتاقة بمحافظة السويس 2948 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 3846، وفى الخانكة بمحافظة القليوبية 1819 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 2172، وفى فاقوس بمحافظة الشرقية 481 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1025، وفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة 77 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 954، وفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ 148 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1197).

وأوضحت أن إجمالى عدد المواطنين داخل الأولوية 30473 مواطنا، وعقب الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، سيتم البدء فى إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميدانى على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد)، مع الأخذ فى الاعتبار أن أعداد الوحدات المُتاحة بمدينة 6 أكتوبر قابلة للزيادة، بسبب الرفض الميدانى أو الائتمانى لدى جهات التمويل لأى من المواطنين الحاجزين بالإعلان السابع، والإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، والمحولين من مختلف المدن إلى مدينة 6 أكتوبر فى الفترات السابقة، لمن ثبت عدم انطباق شروط منح الدعم أو التمويل عليه، بحيث سيتم البدء فى الاستعلامات الميدانية للحاجزين بالإعلان التاسع بعد الانتهاء من المواطنين الحاجزين بتلك الإعلانات.