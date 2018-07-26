نقيب الصيادين بالسويس: صرف تعويضات لـ3 آلاف صياد وعودة الصيد بسبتمبر

السويس- سيد نون

قال بكرى أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من صرف التعويضات الخاصة بوقف الصيد لـ 3 آلاف صياد بمحافظة السويس، وأنه يوجد 1500 آخرين وجارى صرف التعويضات لهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد بكرى أبوالحسن لـ "اليوم السابع"، أنه توجد لجنة مشكله بمحافظة السويس من أجل صرف التعويضات للصيادين وتواصل عملها من أجل استكمال صرف التعويضات لمن لم يصرف التعويضات إلى الآن.

وأشار إلى أن هيئة الثروة السمكية عقدت اجتماع برئاسة رئيس الهيئة مع ممثلى قطاع الصيد وتم التأكيد خلاله أنه إلى الآن موعد عودة الصيد بخليج الصيد والبحر فى الأول من سبتمبر المقبل ولا يوجد إلى الآن تغيير فى الموعد.

وأكد بكرى، أن الصيد تم وقفه بالخليج منذ شهر فبراير الماضى ومستمر الوقف إلى الأول من سبتمبر بقرار من هيئة الثروة السمكية.

وأضاف نقيب الصيادين، أنه من المنتظر عندما يعود الصيد بالخليج أن تتوفر كميات كبيرة من الإنتاج السمكى بخليج السويس نظرا لفترة وقف الصيد الطويلة، وهى أطول فترة توقف فى تاريخ الصيد بخليج السويس.