video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس نيبال: لدينا مع القاهرة علاقات تاريخية منذ 60 عاما

الخميس، 26 يوليه 2018 07:20 م
نائب رئيس نيبال: لدينا مع القاهرة علاقات تاريخية منذ 60 عاما نائب رئيس نيبال
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أكد ناندا بون، نائب رئيس جمهورية نيبال، أن العلاقات النيبالية - المصرية تشهد تطورا ونمو لأكثر من 60 عاما، وهى علاقات تاريخية  يتم الحرص عليها دائما.

جاء ذلك أثناء افتتاح المعرض الثقافي للتعريف بالحضارة المصرية الذى أقامته السفيرة إيمان مصطفى سفيرة جمهورية مصر العربية بنيبال و ذلك بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف نائب رئيس جمهورية نيبال، أن الحضارة المصرية مجال للفخر والاعتزاز وإقامة معرض لأول مره في نيبال يظهر جانبا من الآثار الفرعونية والحضارة المصرية، هو أكبر دعاية لمصر .

فيما أشارت السفيرة إيمان مصطفى سفيرة مصر في نيبال، إلى أن العلاقات المصرية النيبالية ستشهد فى المرحلة المقبلة تطويرا فى كافة المجلات، خاصة فى مجال السياحة والتبادل التجارى وعرض للثقافة والحضارة المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أعمال عنف فى نيبال احتجاجا على قرار الحكومة منع الأطباء من الإضراب - صور

مصر

نيبال

علاقات

السفارة المصرية




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة