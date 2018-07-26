نائب رئيس نيبال: لدينا مع القاهرة علاقات تاريخية منذ 60 عاما

كتب- هاشم الفخرانى

أكد ناندا بون، نائب رئيس جمهورية نيبال، أن العلاقات النيبالية - المصرية تشهد تطورا ونمو لأكثر من 60 عاما، وهى علاقات تاريخية يتم الحرص عليها دائما.

جاء ذلك أثناء افتتاح المعرض الثقافي للتعريف بالحضارة المصرية الذى أقامته السفيرة إيمان مصطفى سفيرة جمهورية مصر العربية بنيبال و ذلك بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف نائب رئيس جمهورية نيبال، أن الحضارة المصرية مجال للفخر والاعتزاز وإقامة معرض لأول مره في نيبال يظهر جانبا من الآثار الفرعونية والحضارة المصرية، هو أكبر دعاية لمصر .

فيما أشارت السفيرة إيمان مصطفى سفيرة مصر في نيبال، إلى أن العلاقات المصرية النيبالية ستشهد فى المرحلة المقبلة تطويرا فى كافة المجلات، خاصة فى مجال السياحة والتبادل التجارى وعرض للثقافة والحضارة المصرية.