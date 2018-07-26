video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس العراقى: دعوة تشكيل "حكومة إنقاذ" لمعالجة الأزمات القائمة

الخميس، 26 يوليه 2018 10:26 ص
نائب الرئيس العراقى: دعوة تشكيل "حكومة إنقاذ" لمعالجة الأزمات القائمة نائب رئيس الرئيس العراقى إياد علاوى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد نائب رئيس الرئيس العراقى إياد علاوى أن دعوته لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تأتى لإصلاح الأوضاع الحالية ومعالجة الأزمات القائمة، مشيرا إلى أن جميع الأكاذيب التى يُروج لها بشأن ذلك يُراد منها خلط الأوراق لغايات ومصالح خاصة.

وأوضح علاوى - فى بيان اليوم الخميس، أن دعوة تشكيل الحكومة لم تعرض على أى قوى خارجية أو سفارة أجنبية بما فيها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إيماناً بأن هذا الأمر شأن داخلى خاص، ولا يُسمح لأى طرف خارجى التدخل به.

وأكد أن جميع المزاعم والأكاذيب التى يُروج لها بخلاف ذلك لا تعدو كونها محض افتراء وكذب يُراد منها خلط الأوراق لغايات ومصالح خاصة.

يذكر أن نائب رئيس الرئيس العراقى إياد علاوي، أطلق دعوة عبر بيان صحفى صدر عن المكتب الإعلامى لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تلتزم بإعادة الانتخابات العامة وتتجاوز التلاعب والتزوير الواسعين اللذين شهدتهما العملية الانتخابية الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة العراقية تطلق مبادرة لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس الحكومة العراقية يقرر توفير فرص عمل للعاطلين لمواجهة التظاهرات

الحكومة العراقية: نحترم حق التظاهر السلمى ونحذر من أى تجاوزات

نائب الرئيس العراقى

العراق

الحكومه العراقيه

تشكيل الحكومه العراقيه




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة