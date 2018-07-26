نائب الرئيس العراقى: دعوة تشكيل "حكومة إنقاذ" لمعالجة الأزمات القائمة

بغداد (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الرئيس العراقى إياد علاوى أن دعوته لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تأتى لإصلاح الأوضاع الحالية ومعالجة الأزمات القائمة، مشيرا إلى أن جميع الأكاذيب التى يُروج لها بشأن ذلك يُراد منها خلط الأوراق لغايات ومصالح خاصة.

وأوضح علاوى - فى بيان اليوم الخميس، أن دعوة تشكيل الحكومة لم تعرض على أى قوى خارجية أو سفارة أجنبية بما فيها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إيماناً بأن هذا الأمر شأن داخلى خاص، ولا يُسمح لأى طرف خارجى التدخل به.

وأكد أن جميع المزاعم والأكاذيب التى يُروج لها بخلاف ذلك لا تعدو كونها محض افتراء وكذب يُراد منها خلط الأوراق لغايات ومصالح خاصة.

يذكر أن نائب رئيس الرئيس العراقى إياد علاوي، أطلق دعوة عبر بيان صحفى صدر عن المكتب الإعلامى لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تلتزم بإعادة الانتخابات العامة وتتجاوز التلاعب والتزوير الواسعين اللذين شهدتهما العملية الانتخابية الأخيرة.