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الخميس، 26 يوليه 2018 09:49 م
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"مياه بنى سويف" تشارك فى قافلة طبية توعوية بقرية البساتين

الخميس، 26 يوليه 2018 09:35 م
"مياه بنى سويف" تشارك فى قافلة طبية توعوية بقرية البساتين جانب من القافلة
بنى سويف : هانى فتحى
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شاركت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بمحافظة بنى سويف بإشراف المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة ورئاسة المهندسة الشيماء عبدالتواب مدير إدارة التوعية، فى القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية البساتين.
 
وقالت الشيماء عبد التواب فى بيان لها اليوم الخميس، إنه خلال التواجد مع القافلة تم إلقاء ندوة توعوية للمواطنين عن كيفية ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وكذلك التعريف بالخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين على مدار24 ساعة يوميا من أى تليفون أرضى وتوزيع منشور توعوى على المواطنين الحاضرين للندوة به بعض الإرشادات المهمة الخاصة بالمياه والصحة العامة.
 
وأضافت الشيماء عبدالتواب، أن القافلة الطبية شملت 7 عيادات متنقلة " 2 باطنة _ 2 أطفال ، جلدية ، عظام  ، نساء ، معمل دم ، ومعمل طفيليات ، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر"، مشيرة إلى أن مشاركة إدارة التوعية يأتى تنفيذا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة دمج أنشطة التوعية المائية بأنشطة التوعية الصحية .
 
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة ومديرية الصحة ببنى سويف برئاسة الدكتور عبد الناصرحميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف .
 
 
 

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