موجز أخبار الساعة 6.. "المالية": 60 مليار جنيه لرفع الأجور والمعاشات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبى من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود موارد يتم توجيهها للخدمات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، هو أمر غاية فى الأهمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

المالية: 60 مليار جنيه حجم الإنفاق لرفع الأجور والمعاشات وخصومات الضريبة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع السلع والخدمات متوفرة رغم ارتفاع الأسعار، قائلا: "تذكروا صورة الطبيب الذى كان يجرى عملية جراحية على ضوء تليفونه المحمول لعدم وجود كهرباء".

وزير التموين يقرر إيقاف نظام المخابز والمطاحن مساء غد لأعمال الصيانة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بإيقاف النظام الخاص بالمخابز والمطاحن على جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق، 27 يوليو 2018، حتى الساعة الثالثة صباح يوم السبت 28 يوليو 2018، وذلك بسبب اجراء صيانة لمركز المعلومات الخاص بنظامى الخبز والتموين.

ممثلو الفصائل الفلسطينية بغزة: ملتزمون باتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار

أكد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة التزامهم باتفاق القاهرة الموقع عام 2014 لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هى من تخرق الاتفاق الموقع وتتحمل مسئوليته.

الرئيس السيسي يصدر قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب.

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكى "طاهر 57" بالمنطقة الشمالية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طاهر 57 " الذى نفذته إحدى وحدات المشاة الميكانيكى بالمنطقة الشمالية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

البحوث الفلكية: القمر يتحول للون النحاسى والأحمر الدموى عند ذروة الخسوف

كشف الدكتور ياسر عبد الهادى، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه مع لحظة الخسوف الكلى للقمر، غدا الجمعة، سيأخذ القمر اللون النحاسى أو الأحمر الدموى عند الذروة العظمى.

المرور يغلق كوبرى 15مايو جزئيا لإصلاح الفواصل لمدة يومين

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة كوبرى 15 مايو جزئيا لإجراء إصلاح وتجديد فواصل للكوبرى لمدة يومين، حيث تكون الأعمال أعلى شارع حسن صبرى فى الاتجاة القادم من القاهرة ومتجه الجيزة وكذلك ستكون الأعمال بالتناوب فى نفس الاتجاه وستبدأ اﻷعمال الساعة 1 صباح الجمعة حتى 8 مساء السبت.

وزارة الأوقاف: 5813 ساحة لصلاة عيد الأضحى والإسكندرية الأكثر بـ537

حددت وزارة الأوقاف عدد ساحات عيد الأضحى المبارك بـ5813 ساحة، حيث بلغ عدد ساحات العيد بمحافظة القاهرة 453 ساحة، ومحافظة الجيزة 472، جنوب سيناء 68، الفيوم 160، بنى سويف 135، المنيا 157، أسيوط 122، سوهاج 209، قنا 98، الأقصر 49، أسوان 95، الوادى الجديد 53، البحر الأحمر 100.

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية، مسابقة لكل مهندسى مصر سواء لمكاتب استشارية أو الشباب وحديثى التخرج من أجل تصميم شوارع وميادين العاصمة الجديدة.

النقض تؤيد الحكم بالسجن 5سنوات ضد مفتى الإخوان و2آخرين فى قضية عنف قليوب

أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك السجن 5 سنوات لكل من عبد الرحمن البر مفتى جماعة الإخوان الإرهابية واثنين آخرين لاتهامهم، فى القضية التى اشتهرت إعلاميا بـ"أحداث عنف قليوب"، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين.

"مناسكنا" تطبيق إلكترونى بـ8 لغات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

أطلق وزير الحج والعمرة السعودى محمد صالح بن طاهر اليوم الخميس، النسخة المحدثة لتطبيق "مناسكنا" والذى يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية فى المشاعر المقدسة والمدعم بثمان لغات عالمية، أبرزها اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية.

مطارات أبو ظبى تعلن وقوع حادث بساحة المطار.. وتؤكد انتظام الرحلات الجوية

أعلن مطار أبو ظبى وقوع حادثة فى مطار أبوظبى الدولى تسببت به سيارة لنقل الإمدادات فى ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 فى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

بلاغ للجهات الرقابية ضد رئيس حى الأزبكية بتهمة التقصير والإهمال

قال محمد بشر المحامى، أنه تقدم ببلاغ رسمى إلى الأجهزة الرقابية، ضد رئيس حى الأزبكية، بتهمة الإهمال والتقصير فى تطبيق القانون وفقا لنص، المادة 123 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

ترامب: سنفرض عقوبات كبيرة على تركيا لاحتجازها القس أندرو برونسون

قال الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الامريكية ستفرض عقوبات على تركيا لاحتجازها القس الأمريكى أندرو برونسون.

هبوط سهم فيس بوك 19% ليسجل أسوأ أداء يومى منذ إدراجه

تراجعت أسهم شركة "فيس بوك" عند افتتاح تداولات اليوم الخميس متأثرة بنتائج أعمال دون التوقعات فى الربع السنوى الثانى، متجهة لتسجيل أسوأ أداء يومى منذ إدارجها فى البورصة فى 18 مايو 2012.

الأهلى السعودى يعلن إصابة عبد الله السعيد

أعلن نادى الاهلى السعودي، اليوم، الخميس، إصابة لاعبه المصرى عبد الله السعيد، بإجهاد فى العضلة الأمامية.

شاهد هدف محمد صلاح فى مانشستر سيتى من المدرجات

خطف النجم المصرى محمد صلاح الاضواء من الجميع فى المباراة التى جمعت بين ناديا ليفربول ومانشستر سيتى فجر اليوم، الخميس، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1.

وزير المالية: الإنفاق على الدعم ارتفع إلى 324.4 مليار جنيه العام المالى المنتهى.. و781 مليارا إجمالى الإيرادات العامة مقابل ارتفاع المصروفات لتريليون و205 مليارات..157 مليار جنيه زيادة بحصيلة الضرائب

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والذى أظهر انخفاض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017، لافتا إلى أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلى إلى الناتج المحلى أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلى نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017.

المتحدث العسكرى لـ الأهرام العربى: دمرنا البنية التحتية للإرهاب بسيناء.. تنفيذ 134 مشروعا بسيناء من إجمالى 290 مشروعا بواسطة الهيئة الهندسية بتكلفة 175 مليار جنيه.. القوات المسلحة مستهدفة بالأخبار الكاذبة

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة فى حواره مع الزميل جمال الكشكى بـ "الأهرام العربى" تفاصيل ومعلومات ، لها دلالة ومؤشرات تتعلق بالأمن القومى المصرى، ويبعث رسائل مبشرة إلى المصريين، ويجيب عن أسئلة الساعة، فتحدث عن آخر التطورات بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، إلى أين وصلت، وما المراحل التى مرت بها؟ ودلالات الفارق بين البيانات العسكرية من الأول حتى البيان الأخير.

وزير الأوقاف يكشف زيف ادعاءات الإرهابيين: الجماعات المتطرفة أدعياء وخونة لله..مختار جمعة: بروتوكول مع "التموين" لصكوك الأضاحى والبدء بـ250طنا.. 5آلاف و813ساحة لصلاة عيد الأضحى.. وصلاة خسوف القمر بالمساجد الكبرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطة الدعوية للوزارة تعتمد على فهم المقاصد العليا للدين، فالإسلام رحمة كله وسماحة وعدل وتيسير، وكل ما يؤدى إلى تحقيق هذا من صميم مقاصد الأديان.