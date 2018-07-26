موجز أخبار الساعة 1 .. سحب أدوية تحتوى على مادة فالسارتان لوجود مواد مسرطنة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها.

التعليم: 40ألف متظلم على نتيجتهم بالثانوية العامة اطلعوا على كراسات الإجابة

تواصل وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائج الامتحانات تظامنا مع السماح للطلاب بالإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترولات لكتابة الملاحظات التى يرصدها الطالب فى كراسة الإجابة.

وزير المالية: 150 مليار جنيه دعم المواد البترولية والكهرباء خلال موازنة 2018/2017

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انه تم دعم المواد البترولية والكهرباء خلال موازنة العام المالى الماضى 2018/2017 بقيمة 150 مليار جنيه، بينها 121 مليار جنيه وجهت لدعم المالواد البترولية، و29 مليار جنيه لدعم الكهرباء.

الحكومة: إجراءات تسجيل الملكية العقارية بالشهر العقارى ستكون أبسط كثيرا

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن إجراءات تسجيل الملكية العقارية بالشهر العقارى ستكون أبسط كثيرا بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بتسجيل الملكية العقارية، لافتا إلى أن مشرةع القانون تم بالتعاون بين وزارتى شئون مجلس النواب والعدل.

مكتب التنسيق: 5 آلاف طالب سحبوا ملفات التقديم بالشهادات المعادلة

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين سحبوا التنسيق الخاصة بهم من مكتب التنسيق بلغ حتى الآن 5 آلاف طالب وطالبة.

عمر مروان: الشائعات تتكاثر بشكل سرطانى لخلق ستار لحجب الحقائق عن المواطن

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن هناك أعداء كثيرين للوطن يرفضون أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، مضيفا "أى قانون يدفع البلد للأمام تجد الشائعات تتكاثر بصورة سرطانية لخلق ستار يحجب الحقيقة عن المواطن".

خلال 24 ساعة.. ضبط 48 ألف مخالفة مرورية فى حملات بالمحافظات

استكمل قطاع الأمن العام، شن حملات مرورية وانضباطية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

التعليم العالى: 180 ألف طالب سجلوا رغباتم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 180 ألف طالب وطالبة.