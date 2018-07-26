"مناسكنا" تطبيق إلكترونى بـ8 لغات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

كتبت آمال رسلان

أطلق وزير الحج والعمرة السعودى محمد صالح بن طاهر اليوم الخميس، النسخة المحدثة لتطبيق "مناسكنا" والذى يقدم حزمة من الخدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية فى المشاعر المقدسة والمدعم بثمان لغات عالمية، أبرزها اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنقالية.

وقال موقع وزارة الحج والعمرة السعودى، إن التطبيق يقدم خصائص عدة، منها خرائط مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة، حيث تحتوى تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التى تهم الضيوف خلال رحلته الإيمانية، وسهلة الاستخدام، حيث تعمل هذه الخصائص دون الحاجة إلى الإنترنت باستخدام الخرائط وذلك بمجرد تحميلها، إضافة إلى خاصية حدود الحرم والمشاعر المقدسة .

كما أن التطبيق محدث بخاصية تحديد الموقع الحالى للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النبوي، والمشاعر المقدسة "عرفة، مزدلفة، منى"، بالإضافة إلى معرفة الاتجاه والمسافة بين الموقع الحالى للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة إضافة لخدمة تتبع مواقع الأهل والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم.

كما يتضمن الأرقام الهامة، وأرقام الطوارئ التى قد يحتاجها الحاج خلال رحلته إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات، كما يقدم التطبيق خدمات أخرى أبرزها أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة أخبار الوزارة، وغيرها.

وأكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر أن التطبيق بنسخته الجديدة سوف يساهم بشكل كبير فى مساعده الحاج على اداء النسك بكل يسر وسهوله من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمى الجمرات وتحرك الحافلات واوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر وتذليل العقبات التى تواجهه أثناء أداء الفريضة.