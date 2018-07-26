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مميش لـ"ON Live": عدم تأثر حركة الملاحة فى قناة السويس بحادث باب المندب

الخميس، 26 يوليه 2018 06:10 م
مميش لـ"ON Live": عدم تأثر حركة الملاحة فى قناة السويس بحادث باب المندب مهاب مميش
كتب محمد شرقاوى
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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لم تتأثر بحادث تعرض سفينة نقل سعودية لمحاولة اعتداء من الحوثيين بمضيق باب المندب، مضيفا أن هذا الأمر حدث أكثر من مرة دون أى تأثير على الحركة الملاحية لقناة السويس، كما أنه حادث عابر ولا يتكرر والملاحة فى القناة تسير بشكل طبيعى.

وأضاف مميش، خلال حوار خاص لفضائية "أون لايف"، أن المضيق شهد عدة حوادث من أهمها الحرب بين اليمن وميليشيات الحوثى، مؤكدا أن الهيئة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى حادث، مطمئنا الشعب المصرى :"حركة الملاحة بقناة السويس تسير بشكل منتظم وفى أعلى معدلاتها".

وتابع مميش، أن 54 سفينة مرت اليوم بقناة السويس، وغدا الجمعة ستمر 47 سفينة شحن، ويعد هذا معدل مرتفع فى هذه الأيام، مؤكدا أن قناة السويس مؤمنة تماما فى البر والبحر والجو من القوات المسلحة المصرية .

كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى خالد الفالح، فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، قال إن "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التى تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فورى ومؤقت"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

 


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