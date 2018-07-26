ممثلو الفصائل الفلسطينية بغزة: ملتزمون باتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار

كتب : أحمد جمعة

أكد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة التزامهم باتفاق القاهرة الموقع عام 2014 لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى هى من تخرق الاتفاق الموقع وتتحمل مسئوليته.

وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إنها مستمرة فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى شكلها الجماهيرى وكسر الحصار، مؤكدة حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه بمواجهة التصعيد الإسرائيلى.

وأضاف القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى فى المؤتمر "اتفاق 2014 الذى وُقع فى القاهرة برعاية مصرية يخترقه العدو، ونحن متلزمون ما التزم الاحتلال به، وهو مسؤول عن أى اختراق له"، مؤكدا حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن نفسه فى مواجهة العدوان الإسرائيلى.