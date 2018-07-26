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الخميس، 26 يوليه 2018 08:35 ص
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 فى هجوم انتحارى استهدف موكبا للاستخبارات الأفغانية

الخميس، 26 يوليه 2018 08:21 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 فى هجوم انتحارى استهدف موكبا للاستخبارات الأفغانية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الخميس، مقتل 5 أشخاص، على الأقل وجرح 6 آخرين بتفجير انتحارى استهدف موكباً للاستخبارات الأفغانية فى العاصمة كابول.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، حشمت ستانيكزاى، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الهجوم وقع صباح اليوم، وأن حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأوضح أن القتلى أربعة من عناصر الاستخبارات، إضافة إلى مدنى، فيما الجرحى هم خمسة من عناصر الاستخبارات ومدني، مشيرا إلى أن المهاجم كان يقود سيارة معبأة بالمتفجرات.

ويأتى الهجوم بعد يومين على سقوط خمس قذائف على منطقة سكنية فى كابول، ما أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص على الأقل. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 


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