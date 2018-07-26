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الخميس، 26 يوليه 2018 01:15 م
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مقاتلات بريطانية تعترض طائرة روسية اقتربت من المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى

الخميس، 26 يوليه 2018 01:09 م
مقاتلات بريطانية تعترض طائرة روسية اقتربت من المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى سلاح الجو الملكى البريطانى
رويترز
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قال سلاح الجو الملكى البريطانى اليوم الخميس إن طائرتين من طراز تايفون متمركزتين فى رومانيا انطلقتا نحو طائرة روسية تحركت قرب المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى فوق البحر الأسود.

وأضاف سلاح الجو البريطانى فى بيان أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو الجوية الرومانية بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود للتعامل مع الطائرة الروسية التى كانت متجهة غربا باتجاه المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى.

وتابع قائلا إن الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوى لحلف شمال الأطلسى وإن الطائرتين التايفون حامتا فى الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى قاعدتهما.


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