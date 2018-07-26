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معسكر لإرشاد الطلاب لخدمات مكاتب التنسيق بجامعة سوهاج

الخميس، 26 يوليه 2018 02:19 م
معسكر لإرشاد الطلاب لخدمات مكاتب التنسيق بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تواصل إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج تنظيمها لمعسكر إرشاد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة لتعريفهم بالخدمات التى يقدمها مكاتب التنسيق داخل الجامعة.

 

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر يهدف إلى إرشاد وتوعية الطلاب بأماكن الكليات والإدارات والأماكن الخدمية بالجامعة، ويستمر فى الفترة من 16 يوليو الجارى وحتى 25 من أغسطس القادم .

 

من ناحيته، قال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تمت طباعة دليل الطالب الجامعى ليوزع على الطلاب الجدد ويتضمن نبذة مختصرة عن المحافظة والجامعة، الكليات، الإدارات، الخدمات التى تقدمها الجامعة وأماكنها، كما يوضح به كيفية وطريقة التواصل بين الطلاب وإدارة الجامعة .

 

وأشار صبرى محمد إبراهيم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب إلى أن عدد المشاركين بالمعسكر حوالى 20 طالب وطالبة من عشيرة جوالة الجامعة، حيث قاموا بإنشاء مكان لاستقبال الطلاب أمام البوابة المركزية ومكان آخر لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مطبوع عليها الأماكن التى يتم بها التنسيق، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على الطلاب من بداية دخولهم الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من عملية التنسيق.

 


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