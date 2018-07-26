مصرع 3 سائقين وإصابة 16 عاملا فى حادث تصادم 3 سيارات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى 3 سائقين بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مصرعهم فيما أصيب 16 من عمال اليومية فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق" بلبيس- أنشاص"، وتم إخطار محمد لاشين رئيس النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، يفيد تصادم 3 سيارات عربية رل ص 4971، وسيارة ربع نقل رقم 57326 نقل شرقية، وعربية ملاكى در ع 482، وأسفر الحادث عن مصرع سائقى السيارات الثلاثة، وإصابة 16 من عمال اليومية، تم نقل 12 منهم إلى مستشفى بلبيس العام، وجثة، ونقل 4 مصابين وجثتين إلى مستشفى آخر، وتحويل 6 من مستشفى بلبيس إلى مستشفى آخر، وجارى تحرير محضر بالواقعة.