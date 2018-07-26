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مسئول روسى: موسكو وبكين تعتزمان توقيع اتفاق لإلغاء تأشيرات السفر بينهما

الخميس، 26 يوليه 2018 10:36 ص
مسئول روسى: موسكو وبكين تعتزمان توقيع اتفاق لإلغاء تأشيرات السفر بينهما بوتين والرئيس الصينى
موسكو (أ ش أ)
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قال نيكولاى كوروليوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة إن روسيا والصين تخططان لتوقيع اتفاقية بشأن إلغاء تأشيرات السفر بينهما فى المستقبل القريب.

وأوضح كوروليوف -فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، أن هذا الأمر من شأنه أن يحدث زيادة كبيرة فى تدفق السائحين من البلدين وإليهما.

وأضاف المسئول الروسى: "لقد ناقشنا تنظيم السفر بدون تأشيرة للمواطنين الروس والصينيين، وندرك تمامًا حقيقة أن هذه القضية متعلقة بأنشطة منظمى السياحة وعمل السلطات المعنية، لاسيما عمل سلطات الحدود ووزارتى الداخلية الروسية الصينية ووزراتى خارجية البلدين".

وتابع قائلا أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الجانب الصينى بهذا الشأن، وإن البلدين سيعقدان المزيد من اجتماعات العمل وأنهما سيتوصلان لاتفاق بشأن الوثيقة النهائية التى سيتم توقيعها لإلغاء تأشيرات السفر قريبًا.

وجددّ تأكيده أن مسألة إلغاء تأشيرات السفر يعتبر مهمة شاملة، تتضمن عددًا من الإجراءات المتعلقة بعبور الحدود والإقامة فى بلد آخر، واختتم حديثه قائلا: "إننى أؤمن بأن مشاريعنا تتناسب جيدًا مع السياسة العامة للدولة الروسية، بما فى ذلك ما يتعلق بتحسين السفر فى إطار التعاون الثنائى فى مجال تكنولوجيا المعلومات".

ويزور وفد روسى، برئاسة كوروليوف، الصين من أجل بحث التعاون فى مجال السياحة مع النظراء الصينيين.

 


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تاشيرات السفر

الغاء تاشيرات السفر بين موسكو وبكين




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