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مدير مستشفى وادى النيل: أجرينا عمليات قلب مفتوح للعشرات للقضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 26 يوليه 2018 11:41 م
مدير مستشفى وادى النيل: أجرينا عمليات قلب مفتوح للعشرات للقضاء على قوائم الانتظار الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادى النيل
كتبت – هدى زكريا
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كشف الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادى النيل، أن المستشفى يشارك بشكل دائم فى المبادرات الاجتماعية التى تطرحها المؤسسات الاجتماعية ورجال الأعمال، لكن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة كان لها طابع خاص، إذ إنها جاءت نابعة من الدولة نفسها وتتعاون فيها كافة المؤسسات لتحقيق الهدف المطلوب الذى تحدث عنه وهو القضاء على قوائم الانتظار خلال فترة وجيزة، فالإنسان من الممكن أن يتحمل زيادة أسعار البنزين او الكهرباء، لكنه بالتأكيد لن يتحمل أو ينتظر على مرضه أو مرض أهل بيته دون علاج .

وأضاف"خميس"، فى حواره لـ"اليوم السابع"، على هامش إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مبادرته للقضاء على قوائم الانتظار خلال ستة أشهر، قائلا:"عندما أخذ الرئيس على عاتقه مهمة القضاء على قوائم الانتظار كان لابد للمستشفى أن يكون له دور، خاصة أننا نتبع واحدة من أهم مؤسسات الدولة، وبالتالى ظهرت الرغبة فى التحرك والانضمام والمشاركة فى المبادرة من باب إحساسنا بالمسؤولية المجتمعية وبالفعل كان المستشفى أول الأماكن التى استقبلت المرضى لإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة وزراعة القوقعة والقرنية، وبدأنا فى استقبال المرضى دون أى أوراق.. فقط بالتليفون خاصة أننا المستشفى الأقل من ناحية العقبات الإدارية" .

وأوضح:"وادى النيل أكثر مستشفى مجهز فى الوطن العربى واستقبلنا الأسبوع الماضى 16 حالة فى يوم واحد، كانوا يدخلون من الباب يستقبلهم العاملون فى قسم العلاقات العامة ويتم تسجيلهم فى الغرف الخاصة بهم انتظارا لموعد اجراء العمليات وعلى الرغم من انه لم تكن هذه المهمة هى مسؤولية مستشفى وادى النيل من الأساس فالأجدر لمعهد القلب ومعهد ناصر استقبال الحالات تبعا لتخصصاتهم، لكننا أبدينا استعدادنا الكامل فى المستشفى لسرعة استقبال المريض وإجراء اللازم له تنفيذا لتعليمات الرئيس وبالفعل خصصنا جناحا كاملا فى المستشفى لهذا المشروع وسنبدأ فى استقبال مزيد من الحالات ابتداء من السبت المقبل عبر الخط الساخن  15300".

 

وأشار مدير مستشفى وادي النيل، إلى أن اختبار مستشفى وادى النيل لإجراء العمليات الحرجة ، جاء نظرا لجاهزيتها قائلا: "يتم تحويل الحالات الحرجة لنا والتى تحتاج لرعاية خاصة ومعدات محددة مثل عمليات زراعة القرنية التى نوفرها وكذلك القوقعة والقسطرة وسنبدأ فى استقبال عشرات المرضى من قوائم انتظار التأمين الصحى الأسبوع المقبل" .

 

وأضاف: "نريد أن تثبت الدولة من خلال هذه المبادرة قدرتها وتفانيها لتنفيذ الهدف المطلوب، ومؤسسات الدولة لديها ثقة كبيرة فى الرئيس وتوجهاته وأتمنى أن يتحرك الجميع بنفس المستوى والأداء الذى يفعله الرئيس عندما يتبنى فكرة أو مبادرة بعينها"،  وتابع:"الأجهزة المحيطة والمسئولة فى الدولة لابد أن تتحرك على نفس المستوى لأنه دائما الرئيس يسبق.. والمفروض أن من حوله يكونوا فى نفس السرعة".


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