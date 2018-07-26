محافظ كفر الشيخ: ضبط 32 مركبة بدون لوحات وتحرير 79 مخالفة سير بدون ترخيص

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه فى إطار الحملات المكثفة لمديرية أمن كفرالشيخ، قامت إدارة المرور بقيادة العميد محمد الدفراوى، وبإشراف اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، بضبط 32 مركبة بدون لوحات، وتحرير 79 مخالفة سير بدون ترخيص، و47 مخالفة انتظار خاطئ، بالإضافة إلى ضبط 4 حالات تعاطى مواد مخدرة، وذلك بنطاقة مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين والمضبوطات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الأجهزة الأمنية تشن الحملات المكثفة بمختلف القطاعات لضبط المخالفات المتنوعة، فضلا عن المتابعة اليومية للحملات المرورية للإطمئنان على انتظام سير المركبات والحفاظ على أرواح المواطنين .

الجدير بالذكر أن إدارة مرور كفرالشيخ تعمل دائما على رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة المرورية بتجديد الإشارات والعلامات الإرشادية ووضع كاميرات المراقبة وكافة الأدوات والأجهزة اللازمة لتحسين أدائها بتجهيز كافة أقسام المرور على مستوى المحافظة بأحدث الأجهزة الخاصة.