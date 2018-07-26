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محافظ المنيا: لدينا مشروعات بعشرات الملاين متوقفة بسبب الروتين

الخميس، 26 يوليه 2018 01:39 م
محافظ المنيا: لدينا مشروعات بعشرات الملاين متوقفة بسبب الروتين اللواء عصام بديوى محافظ المنيا
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال اللواء عصام بديوى محافظ المنيا، إن هناك مشروعات أنفق عليها عشرات الملايين، بسبب إجراءات روتينية، وصلت إلى توقف محطة مياه لخلاف بين الجهات على أحقية كل منهم بسحب العينة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر توطين التنمية المستدامة، أن "استراتيجية 2030 تضع لنا هدف محدد الجميع يسعى له"، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تمتلك كم هائل من المميزات لكن إلصاق تهم الإرهاب بالمحافظة جعل المستثمرين يهربون منها.

وتابع قائلًا: "الجهاز التنفيذى للمحافظة شغال برجل واحده، لأن هناك موظفين ومدرسين وأطباء محسوبين على الجهاز الإدارى لكنهم سافروا بأعداد كبيرة للخارج بعدما حصلوا على إجازة بدون مرتب، وهو ما حمل ميزانية المحافظة عبء تخصيص أموال لمديريات الصحة والتعليم للتعاقد مع موظفين من خارج المنظومة.


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