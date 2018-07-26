محافظ السويس : انتهاء إدخال البيانات إلى منظومة تقنين الأراضى بالمحافظة

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد أراضي الدولة ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال لجان التقنين.

وفي بداية الاجتماع أشار نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات إلى قرارات وزارة التنمية المحلية بانتهاء موعد إدخال البيانات إلى منظومة تقنين الأراضي يوم 25/7/2018، كما تقرر مد موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة في موعد أقصاه 20/8/2018، وفي حالة التقاعس عن سداد الرسوم المقررة يتم تنفيذ قرار الإزالة فورا لقطعة الأرض التي لم يسدد صاحبها مستحقات الدولة.

واستكمل مدير عام مركز المعلومات قرارات وزارة التنمية المحلية بطلب عمل خطة زمنية لمدة ستة أشهر استكمل خلالها باقي لجان التقنين عملها بداية من إجراءات الفحص والمعاينة والتثمين والتظلمات والبت حتى توقيع عقود التمليك.

كما عرض نعمان البلاسي بيان بعمل لجان الفحص والمعاينة حيث تم الانتهاء من تسجيل 6521 طلبا للمنظومة بالكامل، مشيرا إلى حصول محافظة السويس علي المركز الأول على مستوى المحافظات في إدخال طلبات التقنين، وأشار إلى الانتهاء من معاينة 79 ملفا والانتهاء من تثمين 20 ملفا، كما تقدم للجنة التظلمات 36 ملفا تم فحصهم بالكامل وقبول 18 ملفا ورفض 9 آخرين وإعادة معاينة 9 ملفات أخرى.

وطلب المحافظ من مدير عام مركز المعلومات ، إعداد بيان بعدد الطلبات المقدمة والأراضي التي تم الموافقة على تقنينها على مستوى الأحياء الخمسة ومساحة الأراضي سواء المزروعة أو المباني الجاري استكمال إجراءات التقنين بشأنها.

وكلف حامد إدارة المساحة بمراجعة جميع الإحداثيات الخاصة بالملفات المقدمة للتقنين وتحري الدقة بشأن تحديد المساحات المزروعة والمباني طبقا للمحددات والقوانين الخاصة بلجان تقنين الأراضي.