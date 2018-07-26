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ماذا يترتب على فض دور انعقاد البرلمان بشأن الأدوات الرقابية × 5 معلومات

الخميس، 26 يوليه 2018 04:00 ص
ماذا يترتب على فض دور انعقاد البرلمان بشأن الأدوات الرقابية × 5 معلومات مجلس النواب
كتبت إيمان على
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ينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات فض دور انعقاد البرلمان وانعقاد الدورة التالية، وما يرتبط بهما من إجازة برلمانية، وما يخص الأدوات الرقابية فى هذا الصدد ووضعها مع فض كل دور انعقاد.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز ما يترتب على فض دور الانعقاد:

-       تتعطل الأدوات الرقابية المقدمة من النواب خلال الإجازة البرلمانية

-       طلبات الإحاطة والأسئلة المُحالة فعلياً إلى اللجان النوعية، قبل فض الدور الانعقاد، يحق مناقشتها خلال الإجازة

-       تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المُقدمة خلاله

-       تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين المحالة إليها

-       تستأنف اللجان النوعية نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

 


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