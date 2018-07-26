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الخميس، 26 يوليه 2018 02:03 م
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فيديو.. عروض فلكورية وشعبية بساحة مكتبة الإسكندرية فى العيد القومى للمحافظة

الخميس، 26 يوليه 2018 01:53 م
فيديو.. عروض فلكورية وشعبية بساحة مكتبة الإسكندرية فى العيد القومى للمحافظة عروض فلكورية وشعبية
الاسكندرية جاكلين منير
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شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، عروضا فنية فلكورية و شعبية بساحة مكتبة الاسكندرية، و ذلك خلال احتفالية "يوم فى حب الإسكندرية" اليوم الخميس، التى نظمتها إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، بعنوان "يوم فى حب الإسكندرية" للعام الثالث على التوالى، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية.
 
حضر الاحتفال، الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد من السادة قناصل بعض الدول، و نواب البرلمان، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات القيادية والعامة بالإسكندرية، و تم تنظيم عروض بانوراما، عن أهم المعالم السياحية لمحافظة الإسكندرية .
 
يذكر أن، الحفل يأتى بهدف تنشيط السياحة الداخلية لعروس البحر المتوسط، وتعريف الجمهور بأهم معالم وفلكلور المدينة، حيث تلقى الضوء على تراث مدينة الإسكندرية فى 100 عام، من خلال العديد من الفقرات الثقافية والتاريخية والفنية، والألعاب الترفيهية والرياضية فى بلازا المكتبة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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