فيديو..طالبة سويدية تمنع طائرة على متنها لاجئ أفغانى من الإقلاع.. تعرف على السبب

كتب: أحمد علوى

احتجت طالبة سويدية تدعى إيلين إيرسون كانت على متن طائرة متجهة إلى تركيا، ورفضت الجلوس بمقعدها معلنة عن غضبها، بعدما اكتشفت وجود لاجئ أفغانى على متن نفس الطائرة ومن المفترض أنه سوف يرحل إلى بلاده وفقا للإجراءات المشددة المتخذة ضدهم.

وتناقلت وسائل الإعلام العالمية، أن اللاجئ يبلغ من العمر 52 سنة وهو أفغانى الجنسية، ويتم ترحيله بواسطة قرار حكومة فى السويد.

ولفتت الفتاة أنه من الواجب أن يتعامل الجميع مع اللاجئين معاملة حسنة، وأصرت الفتاة ألا تقلع الطائرة، وأن لا يتم ترحيله على بلاده التى تشهد موجة من الحروب.

وبعد معاناة ومطالبات متكررة بإرجاع الرجل ومنع ترحيله لاقت دعواتها تعاطف الراكبين، وبالفعل استجابت سلطات المطار وأنزلوا اللاجئ الأفغانى ولم تتم إجراءات ترحيله.