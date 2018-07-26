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الخميس، 26 يوليه 2018 05:46 م
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فورين بوليسى: موسكو تمتلك مفتاح السلام بين إسرائيل وسوريا

الخميس، 26 يوليه 2018 05:35 م
فورين بوليسى: موسكو تمتلك مفتاح السلام بين إسرائيل وسوريا بوتين
كتبت: إنجى مجدى
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قالت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، إن روسيا تمتلك مفتاح السلام بين إسرائيل وسوريا، مشيرة إلى أنها أكثر أهمية من الولايات المتحدة فى الحرب بين البلدين.

وأضافت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن إصرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الخروج من سوريا وربما العراق والمنطقة، أجبر الإسرائيليين، مثل جيرانهم العرب، على إعطاء وزن أكبر للمخاوف الروسية أكثر من أى وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى التقارب الإسرائيلى من روسيا، بفعل النفوذ الروسى ليس فقط داخل سوريا ولكن على إيران أيضا. وأضافت أن روسيا وليست الولايات المتحدة تمتلك مفتاح السلام على طول حدود مرتفعات الجولان. فموسكو وحدها بإمكانها الضغط على الرئيس بشار الأسد للالتزام باتفاقية عدم الاشتباك التى تعود لعام 1974، التى عقدت بين إسرائيل وسوريا فى عهد وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسنجر.

كما أن روسيا فقط لديها الفرصة لمناورة طهران فى الموافقة على سحب قواتها بما فيه الكفاية، بعيدا عن مرتفعات الجولان لتهدئة الوضع فى القدس.

وتخلص فورين بوليسى بالقول: "تبقى واشنطن مورد السلاح الرئيسى ومصرف إسرائيل العسكرى، لكنها لم تعد قادرة على استعادة حجم النفوذ الذى مكن كسنجر قبلا من التفاوض على اتفاقية حدودية استمرت أربعة عقود.


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موسكو

اسرائيل

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