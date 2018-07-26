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الخميس، 26 يوليه 2018 05:57 م
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فقدان طائرة على متنها وزير زراعة باراجواى

الخميس، 26 يوليه 2018 05:40 م
فقدان طائرة على متنها وزير زراعة باراجواى تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مسؤول بسلطات الطيران المدنى فى باراجواى، اليوم الخميس، فقدان طائرة على متنها وزير الزراعة لويس جنيتينج أثناء توجهها من مدينة أيولاس الجنوبية نحو العاصمة اسونسيون.

وقال رئيس مديرية الطيران المدنى الوطنية روبن أجيلار، إنه تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ لتحديد موقع الطائرة التى كانت تقل أربعة أشخاص واختفت، ليلة أمس الأربعاء، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

يشار إلى أن جنيتينج تقلد منصبه قبل شهرين وكان حاكما سابقا لإدارة إيتابوا المشهورة بكونها إحدى أبرز مناطق زراعة الصويا فى باراجواى.

 

 


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