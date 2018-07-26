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فرنسا تدين الهجوم الإرهابى على مركز للشرطة شرق ليبيا

الخميس، 26 يوليه 2018 01:20 ص
فرنسا تدين الهجوم الإرهابى على مركز للشرطة شرق ليبيا الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
(أ ش أ)
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أعربت فرنسا أمس الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابى الذى استهدف مركزا للشرطة فى بلدة (العقيلة) شرق ليبيا، مقدمة خالص التعازى لأسر الضحايا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان - أن باريس تقف بجانب كافة القوى الليبية المكافحة للإرهاب، مشيرة إلى أن ذلك ما أكد عليه وزير الخارجية جون إيف لودريان خلال زيارته إلى طرابلس فى 23 يوليو الجاري.

وشدد البيان على أن فرنسا ستواصل مع شركائها الدوليين دعم جهود الليبيين والممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لاستعادة الاستقرار فى ليبيا.

وكان هجوم نفذته مجموعة مسلحة على مركز شرطة العقيلة غرب مدينة أجدابيا - أمس - قد أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين.

 


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فرنسا

شرق ليبيا

الهجوم الإرهابى على مركز للشرطة

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