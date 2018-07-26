غلق 12 صيدلية بمركز السنبلاوين لممارستهما النشاط دون تعيين مدير مسئول

الدقهلية- شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، غلق 12 صيدلية غلقاً إدارياً لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول، وذلك بقرى مركز السنبلاوين.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور والتفتيش على الصيدليات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، موضحاً عدم التزام الصيدليات بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وطبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2009 ولعدم التزامها بتعين مدير مسئول.

وقرر الشعراوى، الغلق الإدارى تأديبيا للصيدليات المشار إليها ولمدة شهر، لحين إزالة أسباب الغلق.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات التفتيش لمتابعة الالتزام بكافه القواعد والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الصيدلى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مضيفاً لأهمية استمرار تلك الحملات بنطاق المحافظة تطبيقا للقانون بكل الحسم والحزم وردع المخالفين، حرصا على حقوق الدولة وحقوق وصحة وحياة المواطنين.