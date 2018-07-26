غرق 3 فى برج مغيزل و البحث عن جثمان رابع بنهر النيل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم غرقاً في منطقة " مصيف برج مغيزل " بين مصب فرع رشيد، عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، وأنقذت العناية الإلهية سيدة أخرى من أفراد العائلة ومازال البحث جاريا عن جثمان شاب كان برفقة العائلة

قال خميس عرفه ، عضو مجلس مركز شباب برج مغيزل ، إن الأسرة كانت بالمنطقة التي يطلق عليها " مصيف برج مغيزل " ، نهاية مصب فرع رشيد والتقائه بالبحر المتوسط ، فغرق أحمد جمعه أبو حسين 13 سنه ، وشقيقته شيرين 18 سنة، وزوجه شقيقهم انتصار محمد الدرس 23 سنه ، وأنقذت العناية الإلهية شقيق الضحيتين ولاء جمعه 27سنة ، ومازال البحث جاري عن جثمان شاب من القاهرة كان في زيارته للأسرة .

وأضاف عرفه : تمكن شباب برج مغيزل ورشيد وفرق الإنقثاذ من انتشال جثتامين ال3 ومازال البحث جار عن جثمان الشاب الغريق، وتم نقل الجثامين لمستشفى رشيد ، مطالباً بتوفير وحدة انقاذ نهرية ببرج مغيزل لسرعة انقاذ الغرقى ، مؤكداً كل عام يتعرض عدد من الأهالي للغرق ويصعب انقاذهم لعدم وجود وحدة إنقاذ.