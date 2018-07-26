غرق خفير داخل حوض مياه بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

لقي خفير خاص، مصرعه، اليوم الخميس، غرقا إثر سقوطه في حوض مياه بمزرعة الغابة السابعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًأ بغرق أحد الاشخاص في حوض مياه مزرعة بالغابة السابعة، بدائرة القسم، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وبالفحص تبين غرق "م.ح.س" 20 سنه ، حارس خاص بالمزرعة ، وأنه لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا في حوض مياه دائري الشكل قطره 12 مترًا وعمقه 12 مترًا داخل المزرعة، وبسؤال والده رجح أن يكون سبب الوفاة انزلاق قدم المتوفي حال سيره على حافة الحوض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.