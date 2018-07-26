عامل بشركة سياحة يخطط لسرقة موظف خزانة بصبحة آخرين.. والمحكمة تُجدد حبسهم

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس تشكيل عصابى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجُرى معهم، لاتهامهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه، وذلك عقب استغاثة منه لرجال الأمن الذين استطاعوا على الفور القبض على المتهم.

وقالت التحقيقات أن رجال الأمن بمنطقة المطرية نما إلى أسماعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وعلى الفور توجهوا إلى المكان، وتبين أن الصوت من أحد الأشخاص ويدعى "على.أ"، 58 سنة، ويعمل أمين خزنة إحدى الشركات السياحية، كما تبين أن هناك عدد من الأفراد يلاحقونه اللاستيلاء على أمواله.

وتمكن رجال الأمن من ملاحقة المتهمين أثناء إستقلالهم السيارة واستيقافهم، وضبط كل من "محمد.م." 24 سنة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان ذات العيار، و"محمد.أ." 23 سنة، وبحوزته فرد روسى، وطلقة من ذات العيار، وعُثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها المبلغ المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "شعبان.أ" 22 سنة، "هارب"، عامل بمنطقة السلام، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات الشركة وعلمه بخط سير المجنى عليه وحيازته للمبلغ المالى، فقام بالتخطيط لسرقته باسلوب التتبع والإكراه، مستعيناً بكلٍ من المتهم الثانى والمتهم الهارب لتنفيذ مخططه الإجرامى باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما والهارب بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.